С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг /ПРАЙМ/. Самолет, вылетевший в Красноярск, вернулся в петербургский аэропорт "Пулково" из-за трещины в стекле кабины, посадка прошла благополучно, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково").

Самолет, выполнявший рейс в Красноярск, вылетел из Пулково по расписанию в 20.16 мск. На его борту находились 108 пассажиров.

"После взлета экипаж доложил о трещине в стекле кабины и решении о возврате в аэропорт вылета. Силы и средства аэропорта Пулково были приведены в полную готовность. Посадка прошла благополучно", — сказали в пресс-службе.

Самолет совершил посадку в аэропорту Пулково в 21.15 мск.

Сейчас решается вопрос о доставке пассажиров к месту назначения, с ними работают представители авиакомпании.