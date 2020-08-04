Вылетевший в Красноярск самолет вернулся в аэропорт Петербурга из-за трещины в стекле
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг /ПРАЙМ/. Самолет, вылетевший в Красноярск, вернулся в петербургский аэропорт "Пулково" из-за трещины в стекле кабины, посадка прошла благополучно, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково").
Самолет, выполнявший рейс в Красноярск, вылетел из Пулково по расписанию в 20.16 мск. На его борту находились 108 пассажиров.
"После взлета экипаж доложил о трещине в стекле кабины и решении о возврате в аэропорт вылета. Силы и средства аэропорта Пулково были приведены в полную готовность. Посадка прошла благополучно", — сказали в пресс-службе.
Самолет совершил посадку в аэропорту Пулково в 21.15 мск.
Сейчас решается вопрос о доставке пассажиров к месту назначения, с ними работают представители авиакомпании.
https://1prime.ru/transport/20200804/831870467.html