ТЕГЕРАН, 5 июл /ПРАЙМ/. Иранская авиакомпания Mahan Air заявила, что возобновляет полеты в Россию, но только для граждан РФ и обладателей российских видов на жительство.

Российские власти на данный момент пока не сообщали о возобновлении регулярного авиасообщения с Ираном.

"С учетом возобновления полетов авиакомпании Mahan Air в Москву" компания публикует правила перелета, который будет доступен тем, кто имеет вид на жительство или российский паспорт. При этом авиаперевозчик не уточняет, когда конкретно возобновится регулярное сообщение, как часто будут рейсы, лишь отмечая, что самолеты в Москву будут прилетать в аэропорт Шереметьево.

Так, согласно правилам, пассажирам необходимо иметь при себе отрицательный тест на коронавирус на английском языке, полученный не позднее, чем за 72 часа до вылета.

Если результаты теста опубликованы на персидском языке, то должен быть перевод на русский, заверенный российским консульством. При посадке в самолет выдается бланк о состоянии здоровья, который по прилету проверят. Компания также расписывает процедуру проверки здоровья по прилету в аэропорт, в том числе в отношении тех, у кого есть подозрение на коронавирус.

Во время пандемии Mahan Air осуществлял вывозные рейсы.

Россия на фоне пандемии коронавируса с весны текущего года ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, однако в последнее время восстановила полеты в ряд стран.