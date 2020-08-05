МОСКВА, 5 авг /ПРАЙМ/. Британская авиакомпания Virgin Atlantic запросила в США защиту от кредиторов в соответствии с главой 15 Кодекса о банкротстве, сообщает агентство Блумберг.

Отмечается, что авиакомпания подала запрос в суд Южного округа Нью-Йорка. Глава 15 Кодекса США о банкротстве позволяет иностранным компаниям с активами в США защитить себя от кредиторов, пока они урегулируют финансовые претензии в своей стране.

Дополняется, что ранее компания сообщила в ходе слушаний в Великобритании, что планирует подать запрос о защите в США, пока она работает над планом по финансовому оздоровлению, который уже поддержало большинство акционеров. По данным агентства, в своем обращении в суд компания заявила, что план реструктуризации Virgin Atlantic в Великобритании зависит от одобрения в США ее запроса на защиту.

Ранее сообщалось, что акционеры британской Virgin Atlantic договорились с инвесторами и кредиторами о привлечении финансирования для авиакомпании, пострадавшей из-за коронавирусного кризиса. В рамках плана спасения будет привлечено около 1,2 миллиарда фунтов стерлингов. Ожидается, что акционеры авиакомпании Virgin Group и Delta, а также новый привлеченный инвестор – американский хеджфонд Davidson Kempner Capital Management окажут Virgin Atlantic финансовую поддержку, благодаря которой авиакомпания в 2022 году может вернуться к прибыльности.

Virgin Atlantic, сократившая 3,55 тысячи сотрудников из-за кризиса, вызванного COVID-19, планирует возобновить авиарейсы с 20 июля.

Virgin Atlantic была основана в 1984 году, 49% акций принадлежит американской авиакомпании Delta Air Lines. В 2019 году компания перевезла 5,4 миллиона пассажиров.

Штат сотрудников Virgin Atlantic и дочерней туристической компании Virgin Atlantic Holidays насчитывает около 6,5 тысячи человек.