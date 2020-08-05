КАЛИНИНГРАД, 5 авг /ПРАЙМ/. Главгосэкспертиза России одобрила проект реконструкции части Калининградского морского канала, сообщает ФГУП "Росморпорт".

"Проект ФГУП "Росморпорт" по реконструкции объекта "Берегоукрепление северного берега канала" Калининградского морского канала получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. Подтверждено соответствие проектной документации результатам инженерных изысканий, требованиям технических регламентов и другим характеристикам, одобрена сметная стоимость объекта", — говорится в сообщении.

Отмечается, что приступить к реконструкции объекта планируется уже в 2021 году. Главная цель реконструкции – предотвратить разрушение канала, а также уменьшить его заносимость льдом и донными отложениями со стороны Приморской бухты. Это позволит обеспечить безопасность мореплавания и сократить объемы ежегодных работ по ремонтному дноуглублению.

Протяженность калининградского морского судоходного канала составляет 23 мили (43 километра), ширина 50-80 метров, глубина 9-10,5 метров. По каналу могут проходить суда длиной до 200 метров с осадкой до восьми метров, а на некоторых участках с осадкой до 9,4 метра. Навигация по каналу, который входит в портовые воды морского порта Калининград, осуществляется круглый год.