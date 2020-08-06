ТЕЛЬ-АВИВ, 5 авг /ПРАЙМ/. Правительство Израиля поручило соответствующим министерствам и ведомствам разработать план, позволяющий возобновить авиасообщение с 16 августа, сообщила правительственная пресс-служба.

"Правительственная комиссия по вопросам коронавируса поручила министру здравоохранения, министру транспорта, министру иностранных дел и Совету национальной безопасности по результатам консультаций с соответствующими министерствами продвигать план "открытия неба" с 16 августа, который вскоре будет представлен на утверждение кабинета министров", — говорится в сообщении правительственной пресс-службы, опубликованном по итогам специального правительственного заседания по коронавирусу.

Решение об открытии авиаперевозок принято несмотря на продолжающийся рост заболеваемости в Израиле. Доработать черновик плана, который должен помочь возобновить авиасообщение без риска нового всплеска заболеваемости, поручено главам минтранса, минздрава и МИД.

"Я благодарю премьер-министра Биньямина Нетаньяху за то, что он дал зеленый свет на то, чтобы открыть небо. Вместе с министром здравоохранения Юлием Эдельштейном и министром иностранных дел Габи Ашкенази мы будем работать над реализацией плана, который позволит открыть небо и сохранить израильские авиаперевозки", — приводит заявление министра транспорта Мири Регев ее пресс-служба.

Кроме того, правительственная комиссия отменила принятый ранее запрет на работу магазинов и торговых центров в выходные дни.