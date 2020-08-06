МОСКВА, 6 авг /ПРАЙМ/. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) предложило оштрафовать авиакомпанию Boeing на 1,2 миллиона долларов из-за предполагаемых нарушений на ее заводе в американском штате Южная Каролина.

"Федеральное управление гражданской авиации министерства транспорта США (FAA) предлагает два гражданских наказания на общую сумму в 1,25 миллиона долларов против компании Boeing за предполагаемые нарушения программы, которая позволяет авиастроительной компании выполнять определенные функции от лица FAA. FAA утверждает, что менеджеры Boeing оказывали чрезмерное давление или вмешивались в работу назначенных FAA лиц на заводе компании в Южной Каролине", — говорится в заявлении управления.

Там сообщается, что у Boeing есть 30 дней после получения письма, чтобы дать ответ агентству.