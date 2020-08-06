ВЛАДИВОСТОК, 6 авг /ПРАЙМ/. Судовладельцем судна Rhosus, груз аммиачной селитры с которого мог взорваться в ливанском Бейруте, официально по документам числится болгарская компания, сообщил РИА Новости председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов.

Ранее, по данным ливанского телеканала LBCI, Высший совет по обороне Ливана объявил на заседании, что взорвавшиеся 2750 тонн аммония являются материалами, которые были конфискованы в 2014 году с зарегистрированного в Молдавии сухогруза Rhosus, направлявшегося в Африку и пострадавшего от повреждений в процессе перемещения.

Российский профсоюз моряков в 2014 году сообщал, что Rhosus под флагом Молдавии стоял в порту Бейрута, где судовладелец бросил экипаж на произвол судьбы. По данным профсоюза, их работодатель – кипрская компания Teto Shipping, а Rhosus был задержан в Бейруте из-за грубых нарушений правил эксплуатации судна и из-за невыплаты заработной платы. Профсоюз сообщал, что на борту судна находится аммиачная селитра, позже ее выгрузили в порту. В среду РПСМ также сообщил, что в Бейруте взорвалась селитра, выгруженная с судна Rhosus в 2014 году, а судовладельцем Rhosus был предприниматель из Хабаровска.

"В официальных документах судовладелец, по данным на август 2014 год, – болгарская компания Briar Wood Corporation, она указана как регистровый владелец. При использование "удобного флага" истинного судовладельца сложно найти. Делаются документы, которые не позволяют владельцу судна нести ответственность… Если бы возникла необходимость найти истинного судовладельца, по официальным документам фамилии бы не нашли", — сказал Суханов.

По его словам, судно Rhosus – 1986 года постройки. Собеседник отметил, что обычно судовладелец задешево покупает судно, которое планируют списать на металлолом, немного ремонтирует, покупает документы и начинает эксплуатировать его под "удобным флагом".

"Естественно, что в Бейруте обратили внимание на состояние судна, нашли технические неисправности и сообщили, что нужно довести состояние Rhosus до нормального, но судовладелец сказал, что у него нет денег, бросил судно, тогда уже власти решили перегрузить груз на склад", — добавил Суханов.

"Удобный флаг" ("дешёвый флаг") — это флаг страны, которая за плату разрешает ходить под ним владельцам иностранных судов. Ранее Суханов сообщал агентству, что Rhosus ходило под "удобным флагом" Молдавии.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. Как сообщили власти, причиной стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры, повреждена половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. Правительство Ливана объявило трехдневный траур по жертвам трагедии. По последним данным, более 135 человек погибли и около 5 тысяч пострадали. Многие люди до сих пор считаются пропавшими.