КРАСНОЯРСК, 6 авг /ПРАЙМ/. Беспилотный аппарат "Орлан-10" воинской части Восточного военного округа, дислоцированной в Бурятии, обследовал более 450 квадратных километров тайги в Иркутской области в поисках пропавшего две недели назад самолета Ан-2, сообщает в четверг пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

Ан-2 авиакомпании "Феникс" пропал вечером 19 июля, на борту были шесть человек. Самолет облетал Тункинский и Окинский районы Бурятии, чтобы наметить территорию химической обработки лесов от тутового шелкопряда. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

"Свыше 450 квадратных километров тайги обследовал расчет БЛА "Орлан-10" ВВО в ходе поиска пропавшего самолета АН-2. Мониторинг продолжают осуществлять в Усольском районе Иркутской области. Площадь обследования территории с помощью военного дрона увеличена, расчет постоянно ведет корректировку маршрута", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что камеры высокого разрешения многофункционального комплекса БЛА "Орлан-10" позволяет военнослужащим тщательно "прочесывать" территорию и дает возможность обнаружить пропавший самолет даже в труднодоступных местах.