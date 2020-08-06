МОСКВА, 6 авг /ПРАЙМ/. Каршеринговый сервис "Делимобиль" полностью восстановил работу во всех регионах присутствия после ограничений, связанных с пандемией коронавируса, сообщили РИА Новости в компании.

"Компания "Делимобиль" полностью восстановила сервис во всех регионах. Последние ограничения были сняты с каршеринга сегодня в Нижнем Новгороде, где в связи с ограничениями на фоне пандемии долго не могли запуститься многие бизнесы, и каршеринг также пострадал", — рассказали в "Делимобиле".

Там уточнили, что в связи с ограничениями, вызванными коронавирусом, каршеринговые сервисы в Нижнем Новгороде могли работать только в режиме посуточной аренды. "В результате конструктивных переговоров, нас услышали — начиная с 6 августа, мы смогли полностью вернуться к полноценному режиму работы и поминутной аренде с соблюдением всех мер профилактики и безопасности. Таким образом, начиная с 6 августа "Делимобиль" полностью восстановил свою работу во всех регионах присутствия", — сказали в компании.