ДУБАЙ, 7 авг /ПРАЙМ/. Национальный перевозчик ОАЭ, авиакомпания Etihad Airways, делающая вылеты из столичного эмирата Абу-Даби, потеряла более полумиллиарда долларов за второй квартал 2020 года из-за пандемии коронавируса, говорится в поступившем РИА Новости отчете о финансовых итогах деятельности компании за первое полугодие.

"Потери за второй квартал 2020 года составили 520 миллионов долларов, потери за первое полугодие достигли 758 миллионов долларов, что больше на 172 миллиона долларов, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в отчете.

В результате пандемии коронавируса Etihad Airways пришлось на 60% сократить пассажирские перевозки.

При этом авиакомпания отметила, что за первые шесть месяцев года до конца июня она перевезла 3,5 миллиона пассажиров, что на 58% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. С июня перевозчик возобновил полеты по ряду направлений после приостановки полетов в марте и с июля осуществляет полеты по 42 направлениям. До конца лета авиакомпания рассчитывает добавить ряд направлений, в том числе начать летать в Москву.