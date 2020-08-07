ХАБАРОВСК, 7 авг /ПРАЙМ/. Самолет авиакомпании "Аврора", выполнявший рейс из Красноярска в Хабаровск, совершил аварийную посадку в Хабаровском аэропорту, на борту были 84 человека, никто не пострадал, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

"Сегодня, 07.08.2020, в 06.35 (23.35 мск) в аэропорту Хабаровск (Новый) произведена аварийная посадка воздушного судна А-319 АО "Авиакомпания "Аврора", следовавшего по маршруту "Красноярск – Хабаровск". По предварительной информации причиной послужила техническая неисправность. На борту находилось 77 пассажиров и 7 членов экипажа", — говорится в сообщении.

Отмечается, что посадка прошла благополучно, самолет не поврежден, пассажиры и экипаж не пострадали.

"По данному факту Сахалинской транспортной прокуратурой организована проверка на предмет соблюдения требований законодательства о безопасности полетов. В случае выявления нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования для их устранения", — говорится в сообщении.