ВЛАДИВОСТОК, 7 авг /ПРАЙМ/. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики после приостановки "Аэрофлотом" продажи субсидированных билетов на рейсы с Дальнего Востока в центральную часть России не исключает возможности выделения дополнительных средств на программу субсидирования авиаперелетов, сообщил РИА Новости представитель министерства.

Авиакомпания сообщила, что с 4 августа приостановила продажу субсидированных билетов на рейсы с Дальнего Востока в центральную часть России и перелеты внутри ДФО, так как лимит полученных госсубсидий на перевозки по этим направлениям исчерпан.

"В настоящий момент все авиакомпании, за исключением "Аэрофлота", продолжают вести продажи субсидируемых авиабилетов. В этом году на Дальневосточный федеральный округ распределено 4 миллиарда рублей субсидии. При этом "Аэрофлот", который на данный момент исчерпал свои лимиты, получил 20% от общей суммы субсидии, 80% распределены по другим авиакомпаниям, летающим с/на Дальний Восток", — сказал собеседник.

По его словам, с учетом ситуации, с которой столкнулась вся авиаотрасль из-за пандемии, государство оказывает помощь авиакомпаниям.

"И после анализа всех последствий не исключаем возможности выделения дополнительных ассигнований и на программу субсидирования авиаперелетов", — добавили в министерстве.

Льготные билеты полагаются только пенсионерам, детям, молодежи, инвалидам и многодетным семьям. С 2019 года купить билет и воспользоваться им можно круглый год (раньше это было возможно только в летний период), также увеличен перечень маршрутов до 134. В прошлом году свыше 1,2 миллиона пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и молодежи воспользовались льготными авиабилетами, отметили в Минвостокразвития.