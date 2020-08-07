НЬЮ-ДЕЛИ, 7 авг /ПРАЙМ/. Спасатели достали почти всех пассажиров совершившего жесткую посадку в аэропорту индийского города Кожикоде самолета Boeing 737, сообщил агентству ANI член парламента Кералы Мохамед Башир.

"Все пассажиры, кроме одного, были спасены. Один пассажир находится внутри самолета, но он в безопасности", — сказал Башир, находящийся на месте катастрофы.

Согласно последним данным, число погибших при жесткой посадке выросло до 16 человек, более 120 пострадали.

По данным выполнявшей этот рейс авиакомпании Air India Express, на борту следовавшего из Дубая самолета было 174 пассажира, в том числе 10 детей, два пилота и четыре члена экипажа.

Согласно изображениям с места крушения, кабина пилотов и передняя часть самолета полностью разрушены, на ВПП и за ее пределами разбросаны обломки воздушного судна. Корпус самолета развалился на две части.