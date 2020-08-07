НЬЮ-ДЕЛИ, 7 авг /ПРАЙМ/. Спасательная операция на месте жесткой посадки пассажирского самолета в аэропорту индийского города Кожикоде завершена, сообщил главный министр индийского штата Керала Пинарайи Виджаян.

"Власти (провинции) Малапурам сообщили, что спасательные работы на месте завершены", — написал он в Twitter.

Он отметил, что все пассажиры этого рейса доставлены в больницы в Малапураме и Кожикоде.

Согласно последним данным, число погибших при жесткой посадке самолета Boeing 737 индийской бюджетной авиакомпании Air India Express выросло до 16 человек, более 120 пострадали.

По данным выполнявшей этот рейс авиакомпании Air India Express, на борту следовавшего из Дубая самолета было 190 пассажиров, в том числе 174 взрослых, 10 детей, два пилота и четыре члена экипажа. Самолет выполнял рейс в рамках миссии по возвращению в Индию застрявших за границей.

Согласно изображениям с места крушения, кабина пилотов и передняя часть самолета полностью разрушены, на ВПП и за ее пределами разбросаны обломки воздушного судна. Корпус самолета развалился на две части.