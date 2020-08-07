НЬЮ-ДЕЛИ, 7 авг /ПРАЙМ/. Число погибших при жесткой посадке пассажирского самолета в аэропорту индийского города Кожикоде выросло до 17 человек, передает телеканал NDTV.

"К сожалению, число погибших в этой катастрофе выросло до 17 человек", — сообщил корреспондент телеканала, ведущий трансляцию с места крушения.

По данным выполнявшей этот рейс авиакомпании Air India Express, на борту следовавшего из Дубая самолета было 190 пассажиров, в том числе 174 взрослых, 10 детей, два пилота и четыре члена экипажа. Самолет выполнял рейс в рамках миссии по возвращению в Индию застрявших за границей в связи с пандемией коронавируса индийцев.

Как сообщил главный министр индийского штата Керала Пинарайи Виджаян, спасательная операция на месте инцидента завершена, все пассажиры самолета доставлены в больницы в Малапураме и Кожикоде.

Ранее сообщалось, что травмы в результате жесткой посадки получили более 120 человек, 15 из них серьезно ранены.

Согласно изображениям с места крушения, кабина пилотов и передняя часть самолета полностью разрушены, на взлетно-посадочной полосе и за ее пределами разбросаны обломки воздушного судна. Корпус самолета развалился на две части.