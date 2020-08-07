НЬЮ-ДЕЛИ, 7 авг /ПРАЙМ/. Премьер-министр Пакистана Имран Хан высказал соболезнования в связи с гибелью людей во время жесткой посадки пассажирского самолета в индийском штате Керала.

"Опечален известием о крушении самолета авиакомпании Air India в штате Керала, приведшем к гибели ни в чем не повинных людей. Пусть Аллах даст силу семьям погибших в их трудный час", — написал Хан в Twitter.

Самолет Boeing 737 индийской бюджетной авиакомпании Air India Express совершил жесткую посадку в пятницу в аэропорту индийского города Кожикоде. Согласно последним данным, число погибших в результате инцидента выросло до 17 человек. Ранее сообщалось, что травмы в результате жесткой посадки получили более 120 человек, 15 из них серьезно ранены.

На борту следовавшего из Дубая самолета было 190 человек, в том числе 174 взрослых, 10 детей, два пилота и четыре члена экипажа. Самолет выполнял рейс в рамках миссии по возвращению в Индию застрявших за границей в связи с пандемией коронавируса индийцев.

Как сообщил главный министр индийского штата Керала Пинарайи Виджаян, спасательная операция на месте инцидента завершена, все пассажиры самолета доставлены в больницы городов Малапурам и Кожикоде.

Согласно изображениям с места крушения, кабина пилотов и передняя часть самолета полностью разрушены, на взлетно-посадочной полосе и за ее пределами разбросаны обломки воздушного судна. Корпус самолета развалился на две части.