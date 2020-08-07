НЬЮ-ДЕЛИ, 7 авг /ПРАЙМ/. Две группы следователей направляются на место крушения самолета авиакомпании Air India Express в штате Керала, сообщил министр гражданской авиации Индии Хардип Сингх Пури.

"Две следственные группы из авиакомпании Air India, Управления аэропортов Индии и Бюро по расследованию авиационных происшествий отправятся в Кожикоде в 2.00 и 5.00", — написал он в Twitter.

Он также отметил, что официальное расследование инцидента будет проведено Бюро по расследованию авиационных происшествий при министерстве гражданской авиации Индии.

Самолет Boeing 737 индийской бюджетной авиакомпании Air India Express совершил жесткую посадку в пятницу в аэропорту индийского города Кожикоде, штате Керала. Согласно последним данным, число погибших в результате инцидента выросло до 17 человек. Ранее сообщалось, что травмы в результате жесткой посадки получили более 120 человек, 15 из них серьезно ранены.

По данным выполнявшей этот рейс авиакомпании Air India Express, на борту следовавшего из Дубая самолета было 190 человек, в том числе 174 взрослых, 10 детей, два пилота и четыре члена экипажа. Самолет выполнял рейс в рамках миссии по возвращению в Индию застрявших за границей в связи с пандемией коронавируса индийцев.

Как сообщил главный министр индийского штата Керала Пинарайи Виджаян, спасательная операция на месте инцидента завершена, все пассажиры самолета доставлены в больницы в Малапураме и Кожикоде.

Согласно изображениям с места крушения, кабина пилотов и передняя часть самолета полностью разрушены, на взлетно-посадочной полосе и за ее пределами разбросаны обломки воздушного судна. Корпус самолета развалился на две части.