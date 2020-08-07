НЬЮ-ДЕЛИ, 7 авг /ПРАЙМ/. Разбившийся в индийском городе Кожикоде в штате Керала самолет Boeing 737 совершал посадку во время дождя и разломился на две части после того, как упал со склона, сообщил министр гражданской авиации Индии Хардип Сингх Пури.

"Рейс номер AXB-1344, летевший из Дубая в Кожикоде … в дождливую погоду пересек взлетно-посадочную полосу и упал со склона в 35 футов (более 10 метров), а затем разбился на две части", — написал он в Twitter.

Ранее Пури сообщил, что следователи из Управления аэропортов Индии и Бюро по расследования авиационных происшествий, а также авиакомпании Air India вылетят ночью к месту инцидента в Керале. Он также отметил, что официальное расследование будет проведено Бюро по расследованию авиационных происшествий при министерстве гражданской авиации Индии.

Самолет Boeing 737 индийской бюджетной авиакомпании Air India Express совершил жесткую посадку в пятницу в аэропорту индийского города Кожикоде, штате Керала. Согласно последним данным, число погибших в результате инцидента выросло до 17 человек. Ранее сообщалось, что травмы в результате жесткой посадки получили более 120 человек, 15 из них серьезно ранены.

Всего на борту следовавшего из Дубая самолета было 190 человек, в том числе 174 взрослых пассажиров, 10 детей, два пилота и четыре члена экипажа. Самолет выполнял рейс в рамках миссии по возвращению в Индию застрявших за границей в связи с пандемией коронавируса индийцев.

Как сообщил главный министр индийского штата Керала Пинарайи Виджаян, спасательная операция на месте инцидента завершена, все пассажиры самолета доставлены в больницы в Малапураме и Кожикоде.

Согласно изображениям с места крушения, кабина пилотов и передняя часть самолета полностью разрушены, на взлетно-посадочной полосе и за ее пределами разбросаны обломки воздушного судна. Корпус самолета развалился на две части.