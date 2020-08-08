МОСКВА, 8 авг /ПРАЙМ/. Число погибших при жесткой посадке пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании Air India Express в индийском городе Кожикоде возросло до 20, более 140 получили ранения, сообщает издание Hindustan Times.

Ранее министр гражданской авиации Индии Хардип Сингх Пури заявил, что Boeing 737 совершал посадку во время дождя и разломился на две части после того, как упал со склона. Сообщалось о 17 погибших и более 120 получивших травмы, 15 из которых серьезно ранены.

"Официальные лица заявили, что 20 человек, в том числе пилот … и второй пилот, погибли…, и еще более 140 получили ранения, некоторые из них — серьезные", — сообщает издание.

Самолет Boeing 737 индийской бюджетной авиакомпании Air India Express совершил жесткую посадку в пятницу в аэропорту индийского города Кожикоде, штате Керала.

Всего на борту следовавшего из Дубая самолета было 190 человек, в том числе 174 взрослых пассажиров, 10 детей, два пилота и четыре члена экипажа. Самолет выполнял рейс в рамках миссии по возвращению в Индию застрявших за границей в связи с пандемией коронавируса индийцев.

Как сообщил главный министр индийского штата Керала Пинарайи Виджаян, спасательная операция на месте инцидента завершена, все пассажиры самолета доставлены в больницы в Малапураме и Кожикоде.

Согласно изображениям с места крушения, кабина пилотов и передняя часть самолета полностью разрушены, на взлетно-посадочной полосе и за ее пределами разбросаны обломки воздушного судна. Корпус самолета развалился на две части.