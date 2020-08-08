ТОКИО, 8 авг /ПРАЙМ/. Японское судно село на мель в Индийском океане в районе острова Маврикий, есть сведения о крупной утечке топлива, сообщил телеканал NHK.

По информации телеканала, принадлежащее компании Mitsui O.S.K. Lines судно Wakashio длиной около 300 метров перевозило груз из Китая через Сингапур в Бразилию, но в конце июля село на мель в Индийском океане. В четверг выяснилось, что произошла крупная утечка топлива — на снимках из космоса видно, как вокруг судна расплывается черное пятно, говорится в сообщении.

Правительство острова Маврикий, как сообщатся, обратилось в ООН с просьбой предоставить специалистов и оборудование. Руководство Mitsui O.S.K. Lines заявило, что прилагает все силы для скорейшего решения проблемы.