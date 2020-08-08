МОСКВА, 8 авг /ПРАЙМ/. Премьер-министр островного государства Республика Маврикий Правинд Джагнот объявил чрезвычайное экологическое положение после разлива топлива из сухогруза MV Wakashio, севшего на мель около острова.

"Объявлено чрезвычайное экологическое положение", — написал премьер на своей странице в Twitter.

По его словам, у страны нет навыков и опыта снятия судна с мели, поэтому он обратился за помощью к президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Министерство окружающей среды, управления ликвидацией твердых отходов и климатических изменений страны, цитируя слова главы ведомства Кави Рамано, сообщило в Twitter, что государство находится "в ситуации экологического кризиса".

Местное издание Express приводит коммюнике японской компании Nagashiki Shipping Co. Ltd, владеющей судном MV Wakashio. В нем говорится, что судно село на мель у восточного побережья Маврикия 25 июля. Из-за плохой погоды правый борт топливного отсека был поврежден, и некоторое количество топлива вылилось в море.