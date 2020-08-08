МОСКВА, 8 авг /ПРАЙМ/. Первые голографические экраны начали тестировать в московском метрополитене, на пилотном этапе их разместят на нескольких станциях, сообщает дептранс в своем Telegram-канале.

"Пока мы все живем в 2020 году, мосметро переместилось в 2100! В метро начали тестировать первые голографические экраны. Голографические экраны станут самым современным каналом информирования пассажиров. На пилотном этапе, полгода, мы разместим экраны на нескольких станциях — они будут показывать информацию о полезных сервисах метрополитена", — говорится в сообщении.

Сейчас первый экран уже есть в переходе "Новослободская-Менделеевская", и в скором времени появится на "Мичуринском проспекте". Уточняется, что устройства крепятся к подвесному потолку и не повреждают внешних поверхностей.

Дептранс отмечает, что если москвичи оценят голограммы, то в ведомстве будет рассмотрена возможность установки экранов на других станциях метро, а также их использования как самого современного рекламного носителя.