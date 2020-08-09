Подавший экстренный сигнал самолет Shenzhen Airlines благополучно приземлился
ПЕКИН, 9 авг /ПРАЙМ/. Пассажирский самолет Shenzhen Airlines, подавший ранее экстренный сигнал, благополучно приземлился в аэропорту Шэньчжэня, никто из пассажиров не пострадал, сообщает Центральное телевидение Китая.
Ранее сообщалось, что самолет, выполнявший рейс ZH9209 из Шэньчжэня в Сиань, вылетел в 7.32 (2.32 мск), спустя 20 минут после взлета лайнер начал резко терять высоту, за две минуты снизившись с 9297 метров до 3733 метров.
Самолет подал экстренный сигнал 7700 и взял обратный курс.
Как сообщили телеканалу в авиакомпании, самолет уже безопасно приземлился в аэропорту Шэньчжэня, никто из пассажиров не пострадал, посадка самолета прошла под полным контролем экипажа. Причина инцидента выясняется.
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