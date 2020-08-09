МОСКВА, 9 авг /ПРАЙМ/. Российские и турецкие авиакомпании в понедельник возобновят полеты из РФ на курорты Турции, сообщает Росавиация.

"Программа международных полетов будет расширена уже завтра. 10 августа возобновляются полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью", — говорится в сообщении.

Из Москвы в Анталью планируют начать регулярные и чартерные полеты авиакомпании "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии", Royal Flight, "Победа", "Икар", Red Wings, "Северный ветер", Azur air, "Россия" и Ifly.

В Даламан из Москвы туристов доставят S7, "Уральские авиалинии", Royal Flight, "Икар", "Северный ветер", Azur air и "Аэрофлот". На маршруте Москва-Бодрум полеты будут осуществлять Royal Flight, "Северный ветер", Azur air и "Аэрофлот".

Из Санкт-Петербурга в турецкие города полетят "Россия", "Северный ветер", Red Wings, Ifly и "Уральские авиалинии". Эти же перевозчики, за исключением "России", доставят в Турцию туристов из Ростова-на-Дону. Турецкие авиакомпании Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Corendon Airlines также возобновляют полеты из трех пунктов в России на курорты своей страны.

"Заявленное расписание авиакомпаний, время и дату выполнения полетов, а также другие вопросы, связанные с операционной деятельностью, рекомендуем уточнять у авиакомпаний", — отмечает ведомство.