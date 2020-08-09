МОСКВА, 9 авг /ПРАЙМ/. Авиакомпании с 1 августа выполнили 128 рейсов из РФ в Турцию и Великобританию, перевезено более 38,5 тысячи пассажиров, сообщает Росавиация.

"Первого августа Россия возобновила регулярное международное воздушное сообщение с рядом государств, российские и иностранные авиакомпании выполнили 128 рейсов, перевезено более 38,5 тысячи пассажиров", — говорится в сообщении.

Росавиация уточняет, что полеты выполнялись из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Лондон и Стамбул.