МОСКВА, 9 авг /ПРАЙМ/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) в августе-сентябре ожидает сдачи ледокола "Виктор Черномырдин", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

ОСК рассчитывает сдать судно после выхода соответствующего нормативного акта.

"Судно будет сдано, как только выйдет соответствующее распоряжение. Надеемся, что это произойдет в конце лета — начале осени", — сообщили в пресс-службе.

В корпорации добавили, что ледовые испытания проведут уже после сдачи ледокола, поскольку для этого нужен лед с определенными характеристиками, которые бывают в апреле-мае.

Глава ОСК Алексей Рахманов в конце июня заявлял, что выход документа ожидается в течение двух недель, то есть в середине июля. Передать судно заказчику корпорация сможет лишь после получения нормативного акта. Топ-менеджер также отмечал, что ледокол был готов к передаче заказчику еще в декабре 2019 года.

ОСК переносила с конца прошлого года на первый квартал 2020 года планируемый срок передачи "Росморпорту" ледокола "Виктор Черномырдин" на фоне урегулирования всех финансовых и юридических вопросов с заказчиком, а также необходимости получения документов из профильных ведомств. Глава ОСК ранее говорил, что из-за существенных изменений в проекте произошло удорожание ледокола. Глава компании-заказчика ФГУП "Росморпорт" Андрей Лаврищев сообщал в июле 2019 года, что работа по удорожанию контракта не ведется, твердая цена — 7,94 миллиарда рублей.

"Виктор Черномырдин" — один из самых мощных дизель-электрических ледоколов в мире. Судно водоизмещением 22,3 тысячи тонн способно развивать скорость около 17 узлов на чистой воде и проходить льды толщиной до трех метров в сплошном поле со снежным покровом 20 сантиметров со скоростью два узла на переднем и заднем ходу. Экипаж — 38 человек. Автономность — 61 сутки. Ледокол предназначен для ледокольной проводки и буксировки судов. Способен перевозить и снабжать научные экспедиции в Арктике и Антарктике. Ледокол может выполнять функции пожарного судна.