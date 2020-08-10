МОСКВА, 10 авг /ПРАЙМ/. Авиакомпании в понедельник открывают рейсы из России в курортные города Турции — Анталью, Бодрум и Даламан.

Россия 1 августа возобновила прерванные из-за пандемии коронавируса рейсы за рубеж — в турецкие Анкару и Стамбул, а также в Великобританию. Кроме того, были разрешены полеты в Танзанию, однако пока таких рейсов нет.

КТО КУДА

Авиакомпании "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии", Royal Flight, "Победа", "Икар", Red Wings, "Северный ветер", Azur air, "Россия" и Ifly планируют начать регулярные и чартерные полеты из Москвы в Анталью.

S7, "Уральские авиалинии", Royal Flight, "Икар", "Северный ветер", Azur air и "Аэрофлот" запланировали полеты из Москвы в Даламан. Рейсы Москва-Бодрум будут осуществлять Royal Flight, "Северный ветер", Azur air и "Аэрофлот".

Из Санкт-Петербурга в турецкие города полетят "Россия", "Северный ветер", Red Wings, Ifly и "Уральские авиалинии". Эти же перевозчики, за исключением "России", будут летать в Турцию из Ростова-на-Дону.

Турецкие авиакомпании Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Corendon Airlines также возобновляют полеты из трех пунктов в России на курорты своей страны.