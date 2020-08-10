МОСКВА, 10 авг /ПРАЙМ/. Чаще всего каршеринги эвакуируют в столице за неправильную парковку из Пресненского района Москвы, где расположено здание правительства России и деловой центр "Москва-Сити", сообщили РИА Новости в сервисе BelkaCar.

"Мы точно знаем, откуда чаще эвакуируют BelkaCar. Абсолютный чемпион по Москве — Пресненский район, оттуда забирали каждую третью неправильно припаркованную "Белку" (31%), за ним идут Басманный (16%), Тверской и Даниловский (9%)", — сказала сооснователь сервиса Екатерина Макарова.

По ее словам, вообще машины эвакуируют гораздо чаще из ЦАО, и примерно на 20% чаще зимой, чем летом.

Каршеринг — это кратковременная аренда машин с поминутной тарификацией. Данный проект был запущен в Москве в начале осени 2015 года. Для пользователей каршеринга доступна бесплатная городская парковка арендованной машины.

По данным на 2019 год, в Москве работали девять операторов каршеринга с общим парком 24,7 тысячи автомобилей – в 250 раз больше, чем на старте проекта в 2015 году. Ожидается, что парк московского каршеринга в 2020 году увеличится до 40 тысяч штук.