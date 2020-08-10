КРАСНОЯРСК, 10 авг /ПРАЙМ/. Расчет беспилотников "Орлан-10" воинской части, дислоцированной в Бурятии, будет обследовать тайгу в Иркутской области в поисках пропавшего в июле самолета Ан-2 с высоты в один километр, сообщает в понедельник пресс-служба Восточного военного округа.

Ан-2 авиакомпании "Феникс" пропал вечером 19 июля, на борту были шесть человек. Самолет облетал Тункинский и Окинский районы Бурятии, чтобы наметить территорию химической обработки лесов от тутового шелкопряда. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. К поискам самолета подключились военные.

"Расчет беспилотных летательных аппаратов (БЛА) "Орлан-10"… на текущей неделе продолжит поиски пропавшего самолета Ан-2. Мониторинговые полеты будут выполняться на высоте порядка одной тысячи метров. Эта высота полета "Орлана" позволит оператору более детально вести мониторинг в указанных районах", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что поиски идут в Усольском районе Иркутской области.