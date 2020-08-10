МОСКВА, 10 авг /ПРАЙМ/. Члены экипажа норвежского судна Sendje Berge, похищенные в июле пиратами в Гвинейском заливе, благополучно освобождены, сообщила владеющая судном компания BW Offshore.

"(Компания) BW Offshore очень рада тому, что все сотрудники благополучно освобождены", — говорится в пресс-релизе компании.

Компания выразила благодарность всем, кто участвовал в освобождении ее сотрудников, однако не привела подробностей относительно обстоятельств освобождения.

Девять членов экипажа судна, принадлежащего зарегистрированной на бирже в Осло компании, были похищены у берегов Нигерии 2 июля. Все они — граждане Нигерии.