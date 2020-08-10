Похищенные пиратами у берегов Нигерии члены экипажа норвежского судна освобождены
МОСКВА, 10 авг /ПРАЙМ/. Члены экипажа норвежского судна Sendje Berge, похищенные в июле пиратами в Гвинейском заливе, благополучно освобождены, сообщила владеющая судном компания BW Offshore.
"(Компания) BW Offshore очень рада тому, что все сотрудники благополучно освобождены", — говорится в пресс-релизе компании.
Компания выразила благодарность всем, кто участвовал в освобождении ее сотрудников, однако не привела подробностей относительно обстоятельств освобождения.
Девять членов экипажа судна, принадлежащего зарегистрированной на бирже в Осло компании, были похищены у берегов Нигерии 2 июля. Все они — граждане Нигерии.
https://1prime.ru/transport/20200810/831894513.html