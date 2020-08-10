МОСКВА, 10 авг /ПРАЙМ/. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) до конца 2020 года закупит у компании "ПК Транспортные системы" 29 инновационных трамвайных вагонов модели 71-911ЕМ "Львенок" для Ульяновска, следует из данных портала госзакупок.

Закупка проведена у единого поставщика – ООО "ПК Транспортные системы". Цена контракта составляет 1,36 миллиарда рублей с НДС. Согласно материалам, заказчик ожидает поставку 29 трамвайных вагонов модели 71-911ЕМ "Львенок" тремя партиями – до 28 декабря включительно. Место поставки товара – город Ульяновск.

ГТЛК находится в собственности РФ под управлением Минтранса. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов.

Компания "ПК Транспортные системы" основана в 2013 году. Компания серийно выпускает семь видов низкопольных трамваев на поворотной тележке и две модели колесного транспорта на электрической тяге. Как сказано на сайте компании, "Львенок" — инновационный трамвайный вагон. В основе новой машины – низкопольная, поворотная, эластичная тележка собственной разработки и производства. Кабина водителя имеет максимальную обзорность, предусмотрено интерактивное управление, наружная система видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации.