КИЕВ, 10 авг /ПРАЙМ/. Ирану в любом случае придется выплатить компенсацию авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) за сбитый близ Тегерана Boeing, заявил в понедельник замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин.

Ранее глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани в интервью Reuters заявил, что Иран не будет выплачивать МАУ компенсацию за сбитый Boeing, так как самолет был застрахован европейскими компаниями.

"Мне трудно представить возможность избежания иранской стороной ответственности за сбитый украинский Boeing, и это понимают все причастные игроки", — написал он в Facebook.

Он напомнил, что во время двусторонних переговоров иранская сторона подтвердила свою готовность возместить ущерб, в том числе и авиакомпании МАУ, представители которой были приглашены на переговоры с украинской стороны. Была договоренность включить этот вопрос в повестку дня следующего раунда переговоров.

"Действительно самолет МАУ был застраховано в одной из европейских страховых компаний, которая в свою очередь перестраховала свои риски у других страховщиков. Соответственно, Ирану придется компенсировать убытки компании МАУ если не напрямую, то в регрессном порядке соответствующим страховым компаниям, но все равно речь о тех же компенсациях", — подчеркнул он.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

Позднее в январе власти Ирана сообщили, что согласно отчету Организации гражданской авиации Ирана о крушении украинского Boeing, самолет был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия из ЗРК "Toр-M1". Согласно отчету, две ракеты "Тор-М1" класса "земля-воздух" были выпущены по Boeing 737-800 с северного направления. После попадания ракет самолет начал стремительно терять высоту, находясь над жилым районом, после чего столкнулся с "препятствием" в парке развлечений и упал на землю. Затем лайнер пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся.