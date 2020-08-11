ВАШИНГТОН, 11 авг /ПРАЙМ/. Более 6 тысяч российских граждан удалось вывезти из США, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"За несколько месяцев напряженной работы нам удалось вывезти из США более 6,3 тысячи российских граждан", — сказал Антонов, слова которого приводит посольство на своей странице в Facebook.

По его словам, вывозной рейс из Лос-Анджелеса в Москву взял на борт в понедельник 356 человек, в том числе 13 младенцев и 35 человек, нуждавшихся в срочной репатриации. Это уже 19-й такого рода рейс из США и третий — из Лос-Анджелеса, остальные рейсы вылетали из Нью-Йорка.