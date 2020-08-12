ВЛАДИВОСТОК, 12 авг /ПРАЙМ/. Железнодорожный районный суд Хабаровска назначил 2 года условно жителю Новосибирска, за то что он, будучи пьяным, устроил дебош на авиарейсе в Хабаровск, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

"Суд установил, что 2 декабря 2019 года житель Новосибирска в состоянии алкогольного опьянения находился в салоне бизнес-класса на борту воздушного судна, выполнявшего пассажирский рейс по маршруту "Новосибирск (Толмачево) – Хабаровск". В пути он публично оскорблял нецензурной бранью пассажирку, сидящую на соседнем месте, бросал в нее вещи, чем причинил ей нравственные и физические страдания", — говорится в сообщении.

Кроме того, пассажир, оказывая сопротивление, схватил бортпроводника за руки, причинив ему боль.

Житель Новосибирска признан виновным по статье "хулиганство на воздушном транспорте, связанное с сопротивлением иным лицам, пресекающим нарушение общественного порядка".

"Суд приговорил жителя Новосибирска к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также суд взыскал с осужденного в пользу пассажирки 80 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Приговор в законную силу не вступил", — сообщает прокуратура.