ВЛАДИВОСТОК, 12 авг /ПРАЙМ/. Пассажиров эвакуировали из аэропорта Хабаровска из-за сообщения о "минировании", сообщила РИА Новости пресс-секретарь авиагавани Анастасия Хаустова.

"Сообщение поступило на электронную почту аэропорта в 10.03 (3.03 мск — ред.). Прошла эвакуация, оперативные службы работают. Терминал внутренних авиалиний проверили, пассажиров начали запускать, терминал международных линий еще проверяется", — сказала собеседница агентства.

Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу, но повлекли существенные финансовые потери.