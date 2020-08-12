ЯКУТСК, 12 авг /ПРАЙМ/. Аэропорт Якутска возобновил работу после ложного сообщения о "минировании", сообщает пресс-служба международного аэропорта.

В среду, в 7.25 (1.25 мск) в аэропорт "Якутск" поступило анонимное сообщение. Все пассажиры и персонал были эвакуированы. Спецподразделения Росгвардии, кинологи МВД и сотрудники аэропорта обследовали здания.

В настоящее время расписание рейсов корректируется.

"Работа аэропорта "Якутск" восстановлена. Режим эвакуации, объявленный сегодня утром в аэропорту "Якутск", снят в 9.10 (3.10 мск). В ходе проверки специализированными службами никаких угроз обнаружено не было", — рассказали в пресс-службе.

Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу, но повлекли существенные финансовые потери.