ВЛАДИВОСТОК, 12 авг /ПРАЙМ/. Угроз по итогам проверки аэропорта Хабаровска, куда поступило сообщение о "минировании", не обнаружено, сказала РИА Новости пресс-секретарь авиагавани Анастасия Хаустова.

Ранее в среду она рассказала агентству, что сообщение поступило на электронную почту аэропорта в 10.03 (3.03 мск). Прошла эвакуация.

"Обследование завершилось, угроз не обнаружено", — сообщила Хаустова.

По ее словам, из-за сообщения о "минировании" были задержаны 5 рейсов: в Магадан, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, два в Москву. Почти все они уже вылетели.

Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу, но повлекли существенные финансовые потери.