МОСКВА, 12 авг /ПРАЙМ/. Акции американской Tesla дорожают более чем на 14% на сообщении о намерении компании провести "сплит" ("дробление") акций в пять раз, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.20 мск акции Tesla дорожают на 14,18%, до 1569,22 доллара за акцию.

Ранее в среду компания сообщила о намерении провести дробление акций, чтобы сделать их более доступным для инвесторов.

Отмечается, что акции будут распределены между существующими акционерами в новой пропорции после закрытия торгов 28 августа, а торги по новым ценам начнутся 31 августа.