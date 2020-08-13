ВАШИНГТОН, 13 авг /ПРАЙМ/. США сохранят встречные пошлины против ЕС по делу авиастроительной компании Airbus, сообщил офис торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

Меры по-прежнему будут охватывать торговлю на 7,5 миллиарда долларов в год, а пошлины составят прежние 15% для самолетов и 25% для других продуктов.

По заключению торгового представителя США, ЕС и страны-члены альянса не предприняли достаточных мер, чтобы "восстановить соблюдение" решений Всемирной торговой организации (ВТО) по делу Airbus.

В прошлом году ВТО разрешила США наложить пошлины на ввоз товаров из ЕС на 7,5 миллиарда долларов в год в рамках дела о субсидировании Евросоюзом Airbus. В июле нынешнего года Airbus договорился с правительствами Франции и Испании о внесении поправок в контракты возвратных стартовых инвестиций (RLI) по программе самолетов A350. После этого Еврокомиссия заявила, что теперь ЕС полностью соблюдают решения Всемирной торговой организации по субсидиям. ЕК призывала США снять пошлины на экспорт товаров из Евросоюза, поскольку это соглашение снимает основания для подобных американских тарифов.