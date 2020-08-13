МОСКВА, 13 авг /ПРАЙМ/. Деформация железнодорожного полотна может возникнуть на этой неделе на Северо-Кавказской и Приволжской железных дорогах из-за высокой температуры воздуха, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

"Из-за высокой температуры может возникнуть деформация железнодорожного полотна на Северо-Кавказской и Приволжской железных дорогах", — говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС.

Как полагают учёные института, высокие дневные температуры воздуха (свыше 30 градусов) и отсутствие осадков могут стать причиной отключения электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций и конденсаторных систем на территории Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Волгоградской, Астраханской, Ростовской, Самарской, а также Саратовской областей.

Ранее сообщалось, что в условиях дефицита воды, вызванного небольшим количеством снега, водохранилища и ГЭС на маловодных реках РФ могут перейти на режим экономного расходования. Кроме того, из-за теплой и малоснежной зимы сильная засуха может грозить Нижегородской, Астраханской и Волгоградской областям. А во Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областях возможно возникновение торфяных пожаров.