ВЛАДИВОСТОК, 13 авг /ПРАЙМ/. Количество грузовиков в очереди перед пунктом пропуска с КНР "Пограничный" в Приморье уменьшается, планируется, что к концу недели скопления фур не будет, сообщил заместитель председателя правительства Приморья Константин Шестаков.

Из-за ужесточения в Китае мер по борьбе с коронавирусом в мае сотни большегрузов скопились на российской стороне перед пунктом пропуска "Пограничный" в Приморье — китайская сторона сократила количество фур, пересекающих границу через погранпереход "Пограничный — Суйфэньхэ", с 30 до 10 единиц в сутки в каждую сторону. Позже власти региона договорились об увеличении числа пропускаемых грузовиков в пункте пропуска "Пограничный", 18 мая фуры пошли в КНР, движение восстановилось. С 29 мая начал действовать временный порядок пересечения границы, согласно которому перевозчики, чтобы выехать в КНР, должны заранее подавать электронную заявку через сайт правительства Приморского края. Очереди на границе пропали в начале июня.

В начале августа председатель профсоюза перевозчиков Приморского края Петр Куприянов сообщил РИА Новости, что очереди вновь появились у пункта пропуска. На 4 августа, по данным Дальневосточного таможенного управления, перед "Пограничным" находились 136 грузовиков. Краевые власти сообщили, что пост ГИБДД установили перед "Пограничным", также на месте работает Росгвардия.

"На текущий момент электронная очередь действует. На территории ПП "Краскино" и перед ПП "Полтавка" ситуация стабильная, спокойная, электронная очень работает стабильно. Перед территорией ПП "Пограничный" скопилось порядка 200 автомобилей еще несколько дней назад. На текущий момент количество автомобилей составляет 160 единиц, количество автотранспортных средств перед ПП спадает", — сказал Шестаков, чей комментарий журналистам предоставили в пресс-службе правительства края.

По его словам, вместе с УМВД ведется работа по нормализации ситуации и ускорению темпов прохождения грузовиков. В случае поступления информации о нарушениях перед пунктами пропуска она будет проверена, нарушения будут пресечены.

"До субботы текущей недели мы выйдет на ноль по количеству автотранспортных средств перед пунктом пропуска", — отметил Шестаков.

Он добавил, что также идет работа с китайской стороной. За подписью губернатора Приморья в адрес губернатора провинции Хэйлунцзян направлено письмо о необходимости увеличения темпа прохождения грузовиков.

"По предварительной информации, наши китайские партнеры в переговорах высказались в поддержку инициативы. И в ближайшее время официальная позиция об увеличении количества пропускаемого транспорта будет на территории Приморья", — добавил Шестаков.