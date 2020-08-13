МОСКВА, 13 авг /ПРАЙМ/. Авиастроительная компания Airbus выразила сожаление в связи с решением США сохранить встречные пошлины против ЕС по делу компании, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление представителя Airbus.

Ранее офис торгового представителя США Роберта Лайтхайзера сообщил о сохранении встречных пошлин против ЕС по делу Airbus. Меры по-прежнему будут охватывать торговлю на 7,5 миллиарда долларов в год, а пошлины составят прежние 15% для самолетов и 25% для других продуктов.

"Airbus глубоко сожалеет, что, несмотря на недавние действия Европы по достижению полного соблюдения, торговый представитель США решил сохранить пошлины против самолетов Airbus, особенно в тот момент, когда авиация и другие секторы испытывают беспрецедентный кризис", — сообщается в заявлении представителя компании.

В заявлении Airbus также выразил надежду на то, что Европа "ответит надлежащим образом для защиты своих интересов и интересов европейских компаний, включая Airbus, затронутых пошлинами".

В прошлом году ВТО разрешила США наложить пошлины на ввоз товаров из ЕС на 7,5 миллиарда долларов в год в рамках дела о субсидировании Евросоюзом Airbus. В июле нынешнего года Airbus договорился с правительствами Франции и Испании о внесении поправок в контракты возвратных стартовых инвестиций (RLI) по программе самолетов A350. После этого Еврокомиссия заявила, что теперь ЕС полностью соблюдают решения Всемирной торговой организации по субсидиям. ЕК призывала США снять пошлины на экспорт товаров из Евросоюза, поскольку это соглашение снимает основания для подобных американских тарифов.