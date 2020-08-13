КРАСНОЯРСК, 13 авг /ПРАЙМ/. Расчет беспилотного летательного аппарата "Орлан-10" воинской части Восточного военного округа, дислоцированной в Бурятии, обследовал около 1 тысячи квадратных километров тайги в Иркутской области в поисках пропавшего в июле самолета Ан-2, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

Ан-2 авиакомпании "Феникс" пропал вечером 19 июля, на борту были шесть человек. Самолет облетал Тункинский и Окинский районы Бурятии, чтобы наметить территорию химической обработки лесов от тутового шелкопряда. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. К поискам самолета подключились военные.

"Площадь обследования территории с помощью военного дрона увеличена, расчет постоянно ведет корректировку маршрута… "Орлан-10" обследовал около тысячи квадратных километров тайги в указанных квадратах", — сообщили в пресс-службе ВВО.

Поиск ведется с высоты 1 тысяча метров.

В пресс-службе отмечают, что поиски идут в Усольском районе Иркутской области. Управление и корректировка маршрута ведется по радиоканалам, видеоизображение с камер высокого разрешения, установленных на многофункциональном комплексе "Орлан-10", передается на монитор оператора в онлайн-режиме.