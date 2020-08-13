МОСКВА, 13 авг /ПРАЙМ/. Минкомсвязь в своем Telegram-канале опубликовала расписание вывозных рейсов в РФ до 1 сентября.

На 14 августа планируются рейсы Токио — Москва, Аликанте — Москва, Дубай — Москва, Дубай — Санкт-Петербург. 15 августа ожидаются рейсы Франкфурт-на-Майне — Москва, Париж — Москва, Ереван — Минеральные Воды, Сеул — Владивосток, Дубай — Москва, Ереван — Екатеринбург, Бишкек — Санкт-Петербург.

На 16 августа запланированы перелеты Афины — Москва, Ницца — Москва, Верона — Москва, Бишкек — Москва, Баку — Москва, Ташкент — Санкт-Петербург, Ош — Санкт-Петербург, Нью-Йорк — Москва. 17 августа ожидаются рейсы Эр-Рияд — Москва, Ош — Екатеринбург. 18 августа должны состояться перелеты Ереван — Москва, Тель-Авив — Москва.

На 19 августа планируется рейс Бишкек — Екатеринбург, на 20 августа — Ош — Москва. 22 августа ожидаются рейсы Дубай — Москва, Париж — Москва, Барселона — Москва, Бишкек — Санкт-Петербург, Франкфурт-на-Майне — Москва, Рим — Москва. 23 августа запланированы перелеты Верона — Москва, Бишкек — Москва, Ош — Санкт-Петербург, Нью-Йорк — Москва.

На 24 августа запланированы рейсы Ош — Екатеринбург, Денпасар — Москва, на 25 августа — Ереван — Москва, Тель-Авив — Москва. 26 августа должны состояться рейсы Ош — Москва, Гоа — Москва, Бишкек — Екатеринбург, 27 августа — Пхукет — Бангкок — Москва, 28 августа — Дубай — Москва.

На 29 августа планируются рейсы Ницца — Москва, Дубай — Москва, Париж — Москва, Барселона — Москва, Бишкек — Санкт-Петербург, Рим — Москва. 30 августа ожидаются перелеты Верона — Москва, Бишкек — Москва, Ош — Екатеринбург, Ош — Санкт-Петербург, Нью-Йорк — Москва. 1 сентября должен состояться рейс Тель-Авив — Москва.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ. 24 июля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией.