ВЛАДИВОСТОК, 14 авг /ПРАЙМ/. Инвестор первой в мире трансграничной канатной дороги, которая объединит Благовещенск Амурской области и Хэйхэ (КНР), направит на ее создание вдвое больше ранее запланированного – 4,6 миллиарда рублей, сообщает Минэкономразвития региона.

"На реализацию уникального трансграничного проекта инвестор канатной дороги, группа компаний "Регион", направит 4,6 миллиарда рублей… Главные отличия от первоначального проекта коснутся терминала канатной дороги. Его по спецзаказу разработало архитектурное бюро из Нидерландов. Основное здание планируется сделать 4-этажным, а его площадь увеличена почти в два раза, до 26 тысяч квадратных метров", — говорится в сообщении.

Изменены также основные элементы самой канатной дороги. В связи с требованиями контрольно-надзорных органов пропускная способность была снижена до 457 человек в час, но вместимость пассажиров в одну гондолу будет увеличена до 110 человек.

ГК "Регион" также является основным инвестором таможенно-логистического терминала в районе трансграничного моста через реку Амур. В результате актуализации этого проекта также планируется увеличить объем инвестиций до почти 6,8 миллиарда рублей. При этом сроки ввода объекта в эксплуатацию остаются без изменения. На полную мощность терминал выйдет в середине 2024 года. Пропускная способность и скорость обработки грузов позволят принимать до 630 грузовых автомобилей в сутки.

Строительство "канатки" стартовало в июле 2019 года, ее протяженность над рекой Амур составит 973 метра, путь по воздуху между двумя странами будет занимать шесть минут. По проекту, канатная дорога будет состоять из четырех линий и работать по маятниковому принципу, как фуникулер.

Над Амуром будут ходить гондолы вместимостью 60 человек. Пропускная способность дороги – 457 человек в час и 6-7 тысяч человек в день. Интервал между рейсами не превысит 12-15 минут (сегодня интервал отправления теплоходов составляет 60 минут). Планируемый ежегодный трансграничный поток пассажиров к 2024 году составит 1 миллион человек. Терминальная станция площадью 20 тысяч квадратных метров будет включать залы пункта пропуска, торговые площади.