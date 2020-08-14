ВЛАДИВОСТОК, 14 авг /ПРАЙМ/. Сообщения о "минировании" самолетов поступили в аэропорт Хабаровска и местный линейный отдел полиции, угроза не подтвердилась, сказала РИА Новости пресс-секретарь авиагавани Анастасия Хаустова.

"В 8.58 (01.58 мск) на электронную почту аэропорта поступило сообщение о минировании воздушных судов, также поступил сигнал на пульт дежурного линейного отдела полиции. Были проведены оперативные мероприятия. Эвакуации терминала не потребовалось", — сказала Хаустова.

По ее словам, был досмотрен 21 самолет, в том числе прибывшие и вылетающие.

"Проверка завершилась, угроз обнаружено не было. Было задержано шесть рейсов на вылет, в том числе два московских. Все они вылетели", — добавила собеседница.

Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу, но повлекли существенные финансовые потери.