МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль Владивостокского морского торгового порта (ВМТП, входит в российскую транспортную группу Fesco) по РСБУ в январе-июне текущего года снизилась на 13,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,972 миллиарда рублей, следует из материалов компании.

Выручка ВМТП за отчетный период составила 6,528 миллиарда рублей, снизившись на 2,1% по сравнению с показателем прошлого года. Валовая прибыль уменьшилась на 2,1%, до 3,609 миллиарда рублей, прибыль от продаж — на 1,8%, до 2,934 миллиарда. Прибыль до налогообложения снизилась на 14%, до 3,575 миллиарда рублей.

Прочие доходы компании упали в 5,7 раза, составив 173,313 миллиона рублей. Долгосрочные обязательства компании с конца 2019 года снизились на 5% и по состоянию на 30 июня составили 26,228 миллиарда рублей, краткосрочные — увеличились на 11%, составив 11,578 миллиарда рублей.

Транспортная группа Fesco — одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Головная компания — "Дальневосточное морское пароходство". Группе принадлежат ВМТП, железнодорожный оператор "Трансгарант", оператор фитинговых платформ "Русская тройка".

Пакет в 32,5% акций Fesco принадлежит Зиявудину Магомедову, 23,8% — компаниям, контролируемым Марком Гарбером (одним из контролирующих акционеров GHP Group), 17,4% — TPG Capital, 26,3% — другим акционерам или находятся в свободном обращении.