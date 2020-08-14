МОСКВА, 14 авг /ПРАЙМ/. Лоукостер "Победа" временно окрасил логотип в соцсетях в цвета исторического флага Белоруссии.

На аватарах официальных страниц авиакомпании можно увидеть логотип перевозчика: надпись "pobeda" и три точки в ряд. Обычно эти точки белого, голубого и синего цвета, однако вечером в пятницу некоторое время две крайние точки были белые, а средняя — красная, что совпадает с цветами исторического флага Белоруссии. На данный момент логотип в соцсетях вернул свой прежний вид.

Представитель лоукостера не стала комментировать изменение цветов логотипа.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

По официальным данным, более 6,5 тысячи человек было задержано. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 121 сотрудник правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.