МОСКВА, 15 авг /ПРАЙМ/. Россия продолжает возобновлять прерванные из-за пандемии коронавируса международные рейсы: с субботы разрешены полеты уже в четвертую страну — Швейцарию. Первый рейс Москва-Женева состоится также в субботу.

Россия 1 августа возобновила первые рейсы за рубеж — в турецкие Анкару и Стамбул, а также в Великобританию. Кроме того, были разрешены полеты в Танзанию, однако пока таких рейсов нет. С 10 августа возобновились рейсы на турецкие курорты — в Анталью, Бодрум и Даламан.

Летать из Москвы в Женеву и обратно будет только одна авиакомпания — российский "Аэрофлот". Планируется по одному рейсу в неделю — по субботам.

Полёты будут осуществляться по сокращённой программе по сравнению с действовавшей до введения ограничений из-за коронавируса. В связи с сокращением количества полетов в Женеву пассажирам отмененных рейсов, которые приобрели билеты на сайте "Аэрофлота" или в контакт-центре после 1 мая 2020 года, будет автоматически осуществлён возврат денежных средств.

Пассажирам, купившим билеты в офисах продаж "Аэрофлота" или в агентствах, необходимо обращаться по месту приобретения билетов. Пассажиры, которые приобрели билеты в период до 1 мая 2020 года с датой перевозки до 31 августа, могут оформить ваучер.

По мере восстановления международного авиасообщения частота выполнения рейсов может меняться.