ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 авг /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что даст поручение проработать вопрос поддержки малой авиации на Камчатке.

В ходе общения Мишустина с общественностью Камчатки представитель частной вертолетной компании попросил помочь авиакомпаниям края в обновлении парка воздушных судов, поскольку субсидии по лизинговым платежам распространяются только на самолеты, но не на вертолеты, осуществляющие нерегулярные перевозки пассажиров. При этом на Камчатке коэффициент перевозки с помощью вертолетов — один из самых высоких по ДФО, а используемые воздушные суда приходят к предельному сроку эксплуатации.

"Абсолютно очевидно, что здесь нужно относиться особенно к Камчатке с точки зрения возможности регулярных рейсов, очевидно, что они просто не могут здесь быть регулярными, и в этом варианте постановление правительства мы посмотрим, что можем сделать, я соответствующее поручение по возвращению дам и правительству, и коллегам из министерства транспорта", — сказал Мишустин.

Говоря о возможности субсидирования отрасли, премьер пообещал рассмотреть вопрос. "Думаю, что обязательно попрошу министра финансов Антона Германовича Силуанова, посмотрим, что можно сделать по субсидированию для того, чтобы услуги малой авиации были доступны для жителей Камчатки… По приезду поручим нашим ведомствам, соответствующее поручение я дам", — добавил он.